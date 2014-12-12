Την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στις 9.30 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, κ. Ιερωνύμου.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει την Ακολουθία των Ωρών και την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου που θα τελεστεί στο Σολέα του Ναού και κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.