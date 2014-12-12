Την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025, στις 9.00 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει το Μικρό Απόδειπνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου το πρωί δεν θα γίνει Θεία Λειτουργία.

Από το Σάββατο 15; Νοεμβρίου αρχίζει το Ιερό Σαρανταλείτουργο στον Άγιο Αχίλλιο ενόψει της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων.