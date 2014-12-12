Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, στις 8.45 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για τη μνήμη της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Κατά τη διάρκεια της Αγρυπνίας οι πιστοί θα μπορούν να προσκυνήσουν τεμάχιο του θαυματουργού λειψάνου της Αγίας, καθώς και την εικόνα της.

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ. θα ψαλεί η Παράκληση της Αγίας Αναστασίας μετ' αρτοκλασίας και θα τεθεί προς προσκύνηση το τίμιο λείψανό της.