Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, στις 8.45 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για την εορτή της αποτομής της Κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει τον Μέγα εόρτιο Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου, το πρωί, δεν θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.