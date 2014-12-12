Αγρυπνία στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Γιάννουλης την Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Λάρισα | 01 Νοε 2025, 12:54
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 9:00 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης, επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου, με Αρτοκλασία και το Ύψωμα του Αγίου.
