Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 9:00 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης, επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γεωργίου, με Αρτοκλασία και το Ύψωμα του Αγίου.