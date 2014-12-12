Δώδεκα αγωγές κατά ισάριθμων μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων (και υμών) είχε καταθέσει η τοπική εφημερίδα “Ελευθερία” ζητώντας συνολικά 1,5 εκ. ευρώ περίπου. Είχε φέρει μάλιστα να την εκπροσωπήσει νομικά στο δικαστήριο, τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης και νυν διευθυντή του Τσίπρα, Μιχάλη Καλογήρου. Τις έχασε όλες. Τώρα επανέρχεται κάνοντας έφεση η οποία θα εκδικαστεί στις 7 Νοεμβρίου 2025.

Η “Ελευθερία» από τον Ιούλιο άλλαξε χέρια και πέρασε στον Αθηναίο εκδότη Γιάννη Φιλιππάκη (εφημερίδα Δημοκρατία κ.α.). Ο τελευταίος βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά στα γραφεία της εφημερίδας και πήρε μέρος σε αγιασμό που έγινε παρουσία των εργαζομένων. Τα γραφεία πάντως έχουν βγει σε πλειστηριασμό με επίσπευση του Λαρισαίου επιχειρηματία Στέργιου Τσαγκούλη, για απλήρωτο ιδιωτικό δάνειο ύψους 320.000 ευρώ.

Ωστόσο το θέμα Φιλιππάκη, για τον Γιώργο Δημητρακόπουλο - μοναδικό κληρονόμο της εφημερίδας και της οικογενειακής περιουσίας-, παραμένει ανοιχτό. Ο ίδιος πρόσβαλε την έγκριση του ΓΕΜΗ για την είσοδο Φιλιππάκη και άλλων δυο προσώπων στο Δ.Σ. της υπάρχουσας εταιρείας. Όπως τονίζει, οποιαδήποτε μεταβολή πρέπει να έχει την έγκριση της εισαγγελίας καθώς η βαριά άρρωστη μητέρα του τελεί υπό την κηδεμονία δικαστικού συμπαραστάτη, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Το ΓΕΜΗ απέφυγε να πάρει θέση και παρέπεμψε το θέμα (με ερώτημα) στο υπουργείο Ανάπτυξης …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, απο τη στήλη Kampos Land