Στη σύλληψη τριών νεαρών Λαρισαίων, ηλικίας 19, 20:22 ετών, προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για ξυλοδαρμό δεκαεξάχρονου μαθητή.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, οι τρεις δράστες προχθές το απόγευμα, σε πλατεία συνοικίας της Λάρισας ,βρέθηκαν με τον ανήλικο και κάποιοι εξ’ αυτών φέρεται ότι απροκάλυπτα τον χτύπησαν με κλωτσιές και γροθιές στο πρόσωπο. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία μάρτυρες στον ξυλοδαρμό φέρεται να υπήρξαν κι άλλοι νέοι, ενώ ερευνάται η καταγγελία πως κάποιος άγνωστος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τον ξυλοδαρμό με το κινητό του τηλέφωνο.

Στη συνέχεια οι δράστες σύμφωνα με πληροφορίες μετέφεραν τον ανήλικο με το αυτοκίνητο τους στο λόφο του Μεζούρλου, όπου επίσης κάποιος το χτύπησε ξανά και αργότερα τον οδήγησαν στο σπίτι του με την δέσμευση να τους δώσει χρήματα. Αναφέρθηκε δε πως και στο παρελθόν είχαν καταφέρει να αποσπάσουν χρήματα από τον ανήλικο.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην σύλληψη των τριών νεαρών, οι οποίοι σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων για απόπειρα ληστείας και παράνομη βία. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί η σχέση θύματος και δραστών, όπως και τα αίτια του ξυλοδαρμού.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία)