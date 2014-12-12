Η ΕΛ.ΑΣ και το Υπουργείο άναψαν κόκκινο στη μετακίνηση των φιλάθλων της ΑΕΚ για την σημερινή αναμέτρηση με την ΑΕΛ (17:30, Cosmote Sport 1), παρά την επιθυμία των οργανωμένων και των δύο ομάδων για κοινή παρουσία στο «AEL FC Arena».

Οι «βυσσινί» καλούνται να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα, να κερδίσουν βαθμούς και κυρίως να πείσουν ότι μπορούν να σταθούν με αξιώσεις στη μεγάλη κατηγορία.

Το φετινό ξεκίνημα δεν ήταν το καλύτερο δυνατό για την ΑΕΛ. Σε τρεις αγώνες πρωταθλήματος μετρά δύο ισοπαλίες και μία ήττα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία και να μπαίνει από νωρίς στα δύσκολα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι απλά αριθμητικό, είναι κυρίως η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα δείχνοντας δυσκολεύεται να βρει ρυθμό, σταθερότητα και λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Από την πλευρά της η ΑΕΚ έρχεται στη Λάρισα με στόχο να διατηρήσει το αήττητο και κυρίως να μείνει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Υπολογίζεται ότι στο AEL F.C. ARENA θα βρίσκονται σήμερα περισσότεροι από 10.000 θεατές.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr