ΑΕΛ: Εμειναν ελεύθεροι οι Παναγιωτίδης, Μωραϊτης και Δούμτσης
Αθλητικά | 28 Αυγ 2025, 18:12
Η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοινώνει "τη λύση της συνεργασίας με τους ποδοσφαιριστές Παναγιώτη Παναγιωτίδη, Παναγιώτη Μωραΐτη και Γιώργο Δούμτση.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στην ομάδα μας και την αδιαμφισβήτητη συμμετοχή τους στη μεγάλη και αήττητη προσπάθεια ανόδου της ΑΕΛ Novibet στην Super League.
Τους ευχόμαστε υγεία στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική τους καριέρα.
