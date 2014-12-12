Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet σε ανακοίνωσή της "συγχαίρει τον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Βασίλειο Βαρσάμη, για την κλήση του στην Εθνική Ομάδα Νέων Κ19.

Ο νεαρός αθλητής θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής τη Δευτέρα, 1η Σεπτεμβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Athens Coast στη Γλυφάδα, ενόψει των διεθνών φιλικών αγώνων που θα διεξαχθούν στην Τιφλίδα της Γεωργίας:

1ος Αγώνας: Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025 – David Petriashvili Arena

2ος Αγώνας: Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025 – David Petriashvili Arena

Η οικογένεια της ΑΕΛ Novibet αισθάνεται υπερήφανη για την τιμητική αυτή διάκριση και εύχεται στον Βασίλη καλή επιτυχία με το εθνόσημο στο στήθος".