Αρκετές απουσίες θα έχει στην αποστολή της η AEΛ Novibet για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στη Μαρκό.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Πετράκης, θα έχει εκτός πλάνων του τραυματίες Κοσονού, Φεριγκρά και Δεληγιαννίδη, ενω επιλέχθηκε να ξεκουραστούν και ο Νίκος Μελίσσας με τον Φακούντο Πέρες

Στην αποστολή για το ματς στο Κύπελλο μπήκαν οι Βαρσάμης και Δημηνίκος.

Η αποστολή:

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο Γιώργος Πετράκης είναι οι: Βενετικίδης, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Γκρόζος, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Βαρσάμης, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Δημηνίκος, Φαϊζάλ, Γιούσης, Πασάς και Γκαράτε.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 5.30 μ.μ. στο γήπεδο της Καρδίτσας και θα είναι κεκλεισμένων των θυρών.