ΑΕΛ Νοvibet: Xωρίς κόσμο ο εντός έδρας αγώνας της Κ19 με τον Λεβαδειακό
Αθλητικά | 30 Οκτ 2025, 17:22
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει πως η αναμέτρηση της ομάδας Κ19 με την αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα του Λεβαδειακού, που θα διεξαχθεί το Σάββατο στις 15:00 στο γήπεδο της Τερψιθέας, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.
