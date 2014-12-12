ΑΕΛ Νovibet: Από νωρίς στα… βαθιά ο Μαλεζάς – Πολλά τα προβλήματα με Ολυμπιακό
Αθλητικά | 15 Οκτ 2025, 18:39
Η ΑΕΛ Novibet έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Μέχρι στιγμής, ο νέος προπονητής των «βυσσινί» έχει να αντιμετωπίσει ένα γεμάτο απουσιολόγιο ενόψει του αγώνα με τους «ερυθρόλευκους», στο οποίο θα κάνει και το ντεμπούτο του.
Όπως όλα δείχνουν, εκτός πλάνων βρίσκονται οι Βενετικίδης, Σουρλής, Φεριγκρά και Βινιάτο, ενώ έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις ποινές τους οι Ατανάσοφ και Σαγάλ.
Θυμίζουμε ότι οι παίκτες έχουν ξεκινήσει από προχθές (13/10) τις προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο των Δένδρων.
monobala.gr
