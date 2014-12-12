Τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet θα φοράει ο Εμάνουελ Βινιάτο από τη Πίζα.

H ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 25χρονου (24/08/2000, Νεγκράρ Βερόνας) Ιταλού μεσοεπιθετικού Εμάνουελ Βινιάτο από την Πίζα.

Πρόκειται για έναν δεξιοπόδαρο winger με ρίζες από τη Βραζιλία, ύψους 1,75 μ., ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο δεξί «φτερό» της επίθεσης. Σε όλη του την καριέρα έχει μετρήσει 89 συμμετοχές στη Serie A (3 γκολ, 8 ασίστ) και 55 στη Serie B (5 γκολ, 4 ασίστ), προσφέροντας ταχύτητα και δημιουργικότητα στην επίθεση.

Ο Βινιάτο προέρχεται από τις υποδομές της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πωλήθηκε στην Μπολόνια το 2020 αντί 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Από τότε έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα. Την περασμένη σεζόν πανηγύρισε την άνοδο με την Πίζα, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και μια ασσίστ.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Εμάνουελ Βινιάτο στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας.