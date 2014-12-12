Ο μέτριος απολογισμός και η απογοητευτική πορεία στο Πρωτάθλημα έχουν ανοίξει τη συζήτηση για τις μεταγραφές στην ΑΕΛ ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Είναι κοινό μυστικό, εξάλλου, πως υπάρχει μεγάλη απογοήτευση για αρκετούς ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν το καλοκαίρι και η ανάγκη ενίσχυσης σε καίριες θέσεις είναι επιτακτική προκειμένου η ομάδα να πετύχει τον στόχο της παραμονής στη Super League.

Παρ’ ότι φαντάζει αρκετά πρόωρο, αφού απομένει 1,5 μήνας μέχρι τον Ιανουάριο, η συζήτηση για τις μεταγραφές έχει ανοίξει για τα καλά στο στρατόπεδο των «βυσσινί». Θεωρείται δεδομένο, μάλιστα, πως η ομάδα θα ενισχυθεί στη θέση του κεντρικού επιθετικού, όπως και σε αυτές των πλάγιων μπακ, για τις οποίες έχουν παρατηρηθεί πολλές αδυναμίες.

Αναλόγως των εισηγήσεων του προπονητή Στέλιου Μαλεζά και των συνεργατών του, δεν αποκλείεται να γίνει κίνηση και για ορισμένους ποδοσφαιριστές στη μεσαία γραμμή, αλλά και στις πτέρυγες της επίθεσης.

Είναι προφανές πως παράλληλα με τις μεταγραφικές κινήσεις αναμένεται να γίνει ξεκαθάρισμα στο υπάρχον έμψυχο δυναμικό με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως τουλάχιστον έξι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν τον Ιανουάριο.

Στα αγωνιστικά, οι προπονήσεις συνεχίζονται ενόψει του αγώνα με τον ΟΦΗ χωρίς τους διεθνείς Ατανάσοφ και Τούπτα, οι οποίοι απουσιάζουν λόγω υποχρεώσεων με τις Εθνικές Σκοπίων και Σλοβακίας αντίστοιχα.

Ηλίας Μπίνας (metrosport.gr)