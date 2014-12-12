Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε με ανακοίνωσή της, ότι η αστυνομία δεν επέτρεψε τη μετακίνησή οπαδών της για το προσεχές παιχνίδι με την Καλαμάτα (19/8), στο πλαίσιο του προκριματικού γύρου του Κυπέλλου.

H ανακοίνωση:

«Έπειτα από σύσκεψη μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΛ, ΠΑΕ Καλαμάτας και της Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίστηκε η απαγόρευση οποιασδήποτε μετακίνησης φιλάθλων της ΠΑΕ ΑΕΛ στην Καλαμάτα για την επικείμενη αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας (Τρίτη 19/8, 17:00)

Η ΠΑΕ ΑΕΛ είχε αιτηθεί από την ΠΑΕ Καλαμάτας την παραχώρηση 150 εισιτηρίων για την κάλυψη των αναγκών των φιλάθλων της, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από την αντίπαλη ομάδα.

Ωστόσο, η Ελληνική Αστυνομία, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και με στόχο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, δεν έδωσε τη σχετική έγκριση, απαγορεύοντας κάθε μορφή μετακίνησης φιλάθλων της ομάδας μας - είτε οργανωμένη είτε μεμονωμένη».