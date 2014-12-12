Το ντεμπούτο του Στέλιου Μαλεζά στον πάγκο της AEΛ Novibet πέρασε στην ιστορία, με τους «βυσσινί» να γνωρίζουν την ήττα με 2-0 από τον Ολυμπιακό.

Πλέον, οι Θεσσαλοί ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, με το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό να κρίνεται ως το πιο σημαντικό μέχρι το επόμενο για την ομάδα του Έλληνα τεχνικού.

Τι είδαμε όμως από τους «βυσσινί» στο παιχνίδι στο «AEL Novibet Arena»;

Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά έδειξε σαφώς πιο συγκροτημένη σε άμυνα και επίθεση, προσπαθώντας να αναπτυχθεί πιο ορθολογικά. Άφησε θετικά δείγματα στον κόσμο, με επιστέγασμα τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος τόνισε ότι οι «βυσσινί» έπαιξαν καλύτερα.

Σίγουρα, το πρώτο γκολ πάγωσε τους παίκτες της ΑΕΛ, ωστόσο στη συνέχεια βρήκαν τα πατήματά τους και προσπάθησαν να δημιουργήσουν ρήγματα, με τον Ουάρντα και τον Μούργο να ξεχωρίζουν, με τον δεύτερο να πραγματοποιεί το καλύτερο παιχνίδι του τη φετινή σεζόν. Θετικός για ακόμη ένα παιχνίδι ο Τσάκλα, ο οποίος έδειξε σοβαρότητα και έδωσε στην ομάδα την απαραίτητη σιγουριά απέναντι σε έναν από τους καλύτερους επιθετικούς του πρωταθλήματος.

Στο δεύτερο μέρος, οι «βυσσινί» βρήκαν ρυθμό και προσπάθησαν να απειλήσουν, παίζοντας κατά διαστήματα ορθολογικό ποδόσφαιρο, ενώ έχασαν και δικές τους ευκαιρίες.

Ήταν σαν πρόβα

Το παιχνίδι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» δεν ήταν ένα ματς που είχε κυκλωθεί στο καλεντάρι, αλλά αποτέλεσε αφορμή για να δει ο νέος τεχνικός της ομάδας σχήματα και πρόσωπα, καθώς και τον τρόπο που η ομάδα θα αντιδράσει απέναντι σε έναν αντίπαλο με πολλαπλάσιο μπάτζετ. Ήταν, με άλλα λόγια, μια πρόβα τζενεράλε.

Πλέον, η ΑΕΛ Novibet στοχεύει στη νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό την επόμενη εβδομάδα, όπου θα δώσει τα πάντα για να πετύχει την πρώτη της νίκη στη σεζόν. Η εμφάνιση κόντρα στα «λιοντάρια» θα δώσει το πρώτο ασφαλές δείγμα για την ομάδα και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίζει o νέος προπονητής της ομάδας.

monobala.gr