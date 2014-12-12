Ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, φάσεις και σασπένς πρόσφερε η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και την Κηφισιά, χωρίς ωστόσο να αναδειχθεί νικητής, με το τελικό 1-1 να αφήνει αμφότερες τις ομάδες με τον πρώτο τους βαθμό στη σεζόν.

Το σκηνικό κρίθηκε μέσα σε διάστημα δώδεκα λεπτών στο δεύτερο μέρος. Η Κηφισιά πήρε το προβάδισμα στο 51’ χάρη στο τέρμα του Πέρες, όμως η ΑΕΛ απάντησε στο 63’ με αυτογκόλ του Παντελάκη, φέρνοντας το ματς ξανά σε ισορροπία. Παρά τις ευκαιρίες που ακολούθησαν, οι δύο ομάδες δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ της νίκης και συμβιβάστηκαν με τον βαθμό.

Το ματς

Η ΑΕΛ ήταν εκείνη που μπήκε πιο επιθετικά στην αναμέτρηση, ψάχνοντας από νωρίς το γκολ. Οι πρώτες καλές στιγμές ήρθαν με τα σουτ του Τούπτα στο 10’ και του Τσάκλα στο 16’, τα οποία όμως πέρασαν εκτός εστίας.

Η Κηφισιά απάντησε στο 18’, όταν η προσπάθεια του Έμπο κόντραρε και κατέληξε στην αγκαλιά του Μελίσσα, ενώ στο 25’ ο Πόμπο δοκίμασε το πόδι του από μακριά, χωρίς επιτυχία. Ο ίδιος παίκτης στο 34’ ανάγκασε τον γκολκίπερ της ΑΕΛ σε εντυπωσιακή επέμβαση, με τον Μελίσσα να δείχνει ετοιμότητα και στο δυνατό σουτ του Έμπο στο 39’. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε στο 41’, όταν ο Γιούσης αστόχησε από ευνοϊκή θέση.

Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΛ βρήκε το γκολ που έψαχνε. Ένα λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς επέτρεψε στον Πέρες να στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 51’. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως μετά τον έλεγχο του VAR μέτρησε κανονικά. Οι φιλοξενούμενοι δεν άργησαν να βρουν απάντηση. Στο 63’, ο Μελίσσας έδιωξε το σουτ του Ντίας, αλλά στη συνέχεια της φάσης ο Παντελάκης προσπάθησε να απομακρύνει προ του Τετέι και έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η Κηφισιά μάλιστα έφτασε κοντά στην ολική ανατροπή στο 73’, όμως το γκολ του αρχηγού της ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Από εκεί και πέρα, το ματς απέκτησε ξέφρενο ρυθμό και το ενδιαφέρον κορυφώθηκε.

Στο 79’ ο Χατζηστραβός βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Ραμίρες αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει, ενώ στο 88’ ο Μουσιόλικ αστόχησε από πολύ κοντά. Στις καθυστερήσεις, η Κηφισιά είχε δύο μεγάλες στιγμές: στο 90+3’ ο Μελίσσας σταμάτησε τον Τετέι, ενώ στη συνέχεια ο Σόουζα έστειλε την κεφαλιά του άουτ από ιδανική θέση. Η τελευταία ευκαιρία ανήκε στην ΑΕΛ, με τον Ραμίρες να απομακρύνει δύσκολα το μακρινό σουτ του Γκαράτε στο 90+6’, σφραγίζοντας έτσι το τελικό 1-1.

Δηλώσεις Πετράκη

Ο Γιώργος Πετράκης στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα του στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού μιλώντας στην Cosmote TV.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο αυτογκόλ που δέχθηκαν οι «βυσσινοί», το οποίο κλόνισε την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ελέγχαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια, μετά το αυτογκόλ χάσαμε το μυαλό μας γίναμε περισσότερο άναρχοι. Παρόλα αυτά δημιουργήσαμε καλές ευκαιρίες. Κυνηγήσαμε μέχρι τέλους το γκολ. Ήμασταν σοβαροί, δυστυχώς δεν πήραμε τη νίκη, αλλά δεν έχω παράπονο από τους παίκτες. Ευχαριστώ τον κόσμο, ο παλμός του ήταν καθοριστικός.

Σήμερα, εκτός από τις στατικές φάσεις και σουτ έξω από την περιοχή, δεν απειληθήκαμε. Συγκριτικά με το ματς με τον ΠΑΟΚ, ήμασταν καλύτεροι σε αυτόν τον τομέα. Είχαμε επίσης καλύτερες στιγμές στην επίθεση από ότι στο ματς με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια οι αντίπαλοι είναι διαφορετικού επιπέδου.

Ελπίζουμε σύντομα να πάρουμε το πρώτο τρίποντο που αυτός είναι ο στόχος μας.»

monobala.gr