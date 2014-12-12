Σε απολογία κάλεσε η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet τους Ατανάσοφ και Σαγάλ για την συμπεριφορά τους στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυο παίκτες κλήθηκαν για μια φάση κόρνερ, στην οποία ο Σαγάλ ετοιμαζόταν να εκτελέσει, όταν ο Ατανάσοφ πήρε την μπάλα από τα χέρια του και στάθηκε στη γωνία. Πριν προλάβει να εκτελέσει, ο Σαγάλ κλώτσησε την μπάλα μακριά, προκαλώντας στιγμιαία αμηχανία και ένταση στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση:

«Η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet κατόπιν σύσκεψης των μελών της, καλεί σε απολογία για τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων τους ποδοσφαιριστές της, Γιάνι Ατανάσοφ και Άνχελο Σαγάλ.

Σε περιστατικά όπως τα χθεσινά και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνος, τα οποία προσβάλουν το συναίσθημα του φίλαθλου κοινού μας και ζημιώνουν άμεσα τη πολυσήμαντη προσπάθεια της διοίκησης, η ανοχή μας οφείλει και θα είναι μηδενική».

