Με πλήθος επισκεπτών να κατακλύζει τους διαδρόμους, για αγορές και φαγητό, αλλά και με αθρόα συμμετοχή του κοινού στις παράλληλες εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων συνεχίζεται η Εμποροπανήγυρη Λάρισας.

Σήμερα, τρίτη μέρα λειτουργίας, την τιμητική τους έχουν αθλητικές δράσεις και δραστηριότητες, με μαθητές σχολείων να μετέχουν στο 3on3 schools basket ενώ σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει και το Τουρνουά Μπάσκετ 3x3, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Αργότερα, οι παράλληλες εκδηλώσεις θα συνεχιστούν με τα Εργαστήρια Εικαστικών και Χειροτεχνίας, θέατρο Σκιών, καθώς και dj set, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Δισκοθετών Λάρισας.