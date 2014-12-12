Η περιπέτεια της Γκιουλσεβέν Α. 13 ετών, έληξε στις 17/08/25, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Η ανήλικη επέστρεψε στην οικία της και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε πως η ανήλικη εξαφανίστηκε στις 07/08/25 μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή της Λάρισας και συγκεκριμένα από τον σταθμό των τρένων. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 15/08/2025, για την εξαφάνιση της ανήλικης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη βοήθεια των Μ.Μ.Ε., των Αρχών, των φορέων και των απλών πολιτών έχει κατορθώσει να κινητοποιήσει όλη την ελληνική κοινωνία και να βρει πολλά παιδιά τα οποία αναζητούνται. Καταλυτικό ρόλο παίζει συνήθως η δημοσιοποίηση μιας εξαφάνισης από τα Μ.Μ.Ε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συμμετοχή όλων μας, βοηθά να βρεθούν τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διότι η εξαφάνιση ενός παιδιού ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και θρησκείας είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός, για όποιο λόγο και αν γίνεται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων.

Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης «Ευρωπαϊκή Γραμμή Για τις Εξαφανίσεις 116000» e mail: 116000@hamogelo.gr