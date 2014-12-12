Από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι οι αιτήσεις για την εγγραφή μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Τυρνάβου συνεχίζονται μέχρι και την Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρακαλούνται οι γονείς που επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο να το πράξουν έως και την άνω ημερομηνία, προκειμένου να γίνει ο καταρτισμός των τμημάτων.

Για δηλώσεις συμμετοχής ή ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας στο 2492350323 και ώρες 8.30-14.00.