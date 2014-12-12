Ενα τραγικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου ένα βρέφος έχασε τη ζωή του στη Λάρισα.

Το νεογέννητο βρέφος (κοριτσάκι), μόλις ενός μηνός, από το Αργυροπούλι Τυρνάβου, μεταφέρθηκε από τους οικείους του χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Εκεί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ Τυρνάβου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του μωρού

Σε ενημέρωση από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας κ. Φ. Σερέτη σχετικά με το συμβάν αναφέρονται τα εξής: "Βρέφος 1 μηνών θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 σήμερα 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή. Έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο ΓΝ Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου συνεχίζοντας τις προσπάθειες ανάνηψης χωρίς όμως αποτέλεσμα. Διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου".

