Αιφνίδιος θάνατος 44χρονου Τρικαλινού
Τρίκαλα | 15 Οκτ 2025, 11:23
Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 44χρονου Τρικαλινού.
Πρόκειται για τον Απόστολο Παπαευθυμίου, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο, τα ξημερώματα, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.
Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί άμεσα.
trikalaenimerosi.gr
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.