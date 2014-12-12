Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 44χρονου Τρικαλινού.

Πρόκειται για τον Απόστολο Παπαευθυμίου, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο, τα ξημερώματα, στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, αφήνοντας την τελευταία του πνοή.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

trikalaenimerosi.gr