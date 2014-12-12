Αμαξοστοιχία της γραμμής Μηλιές – Άνω Λεχώνια ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 16:20, περίπου 1,5 χιλιόμετρο πριν από τον σταθμό Άνω Λεχωνίων, λόγω τεχνικού προβλήματος. Στο τρένο, με αριθμό 3801, επέβαιναν 120 επιβάτες.

Τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μετέβη άμεσα στο σημείο και προχώρησε σε αποκατάσταση της βλάβης, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να συνεχίσει κανονικά τη διαδρομή της με καθυστέρηση 50 λεπτών.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση του συγκεκριμένου τροχαίου υλικού, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ευχαρίστησε το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.