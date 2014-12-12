Το χωριό Άκρη βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Λάρισας, Κοζάνης και Γρεβενών, σε υψόμετρο 975 μέτρων.

Ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία.

Τα τελευταία χρόνια άρχισε η παράλληλη ασχολία των ντόπιων με τη γεωργία και με την καλλιέργεια της βιολογικής πατάτας, του καπνού, των λαχανικών, του κρεμμυδιού και του κουνουπιδιού.

Στην εκπομπή “Περίμετρος” μίλησε ο Στέφανος Τσανάκας, πρόεδρος της κοινότητας.

Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)