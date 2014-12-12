Άκρη Ελασσόνας: Η καλλιέργεια πατάτας κρατά τους κατοίκους στον τόπο τους (βίντεο)
Ελασσόνα | 05 Νοε 2025, 19:54
Το χωριό Άκρη βρίσκεται στα σύνορα των Νομών Λάρισας, Κοζάνης και Γρεβενών, σε υψόμετρο 975 μέτρων.
Ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Αντιχασίων του Δήμου Ελασσόνας. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία.
Τα τελευταία χρόνια άρχισε η παράλληλη ασχολία των ντόπιων με τη γεωργία και με την καλλιέργεια της βιολογικής πατάτας, του καπνού, των λαχανικών, του κρεμμυδιού και του κουνουπιδιού.
Στην εκπομπή “Περίμετρος” μίλησε ο Στέφανος Τσανάκας, πρόεδρος της κοινότητας.
Eυάγγελος Μητρούσιας (ertnews.gr)
