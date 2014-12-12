Από αναγνώστη μας που δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων, πήραμε και ευχαρίστως δημοσιεύσουμε, το παρακάτω άρθρο που έχει τίτλο «Ακριβείας ανάγνωσμα».

Το θέμα της ακρίβειας αποτελεί τη μόνιμη επωδό σε κάθε διαμαρτυρία η οποία συχνά εκφράζεται με κλαυθμούς και οδυρμούς από ένα μέρος του κόσμου και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όποια κυβέρνηση και αν έχουμε. Τι σημαίνει ακρίβεια; Ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να αγοράσει αυτά που επιθυμεί. Μάλιστα. Και πότε μπορούσε; Πάντα πάνω κάτω το ίδιο δεν συνέβαινε; Μας αρέσει να ανατρέχουμε στο παρελθόν, το οποίο επιστρέφει στο νου μας νοσταλγικά και ευχάριστα, γιατί ο χρόνος εξωραΐζει κάθε κακή ανάμνηση. Για ποιο λόγο έχουμε ακρίβεια σήμερα; Διότι απλά κάποιοι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν τα παραγόμενα αγαθά στην τιμή που τα προσφέρει το λιανεμπόριο. Ωστόσο διαμαρτύρονται ότι είναι ακριβά. Ας μην τα αγοράσουν! Ποιοι από εκείνους -που ως καταναλωτές διαμαρτύρονται-, θα πουλούσαν την πραμάτεια τους κάτω από την τιμή που τους επιτρέπει η αγορά, επειδή υπάρχουν διαμαρτυρόμενοι; Κανείς. Απολύτως κανείς! Ακούγονται επίσης φωνές για αισχροκέρδεια. Ποιοι από τους εμπλεκόμενους στον κύκλο της παραγωγής και της εμπορίας έχουν υπερβολικά κέρδη; Μήπως αυτή η …αισχροκέρδεια θα ήταν μια καλή ευκαιρία να πάμε να κάνουμε και εμείς τη δουλειά εκείνων; Να κονομήσουμε κι εμείς βρε αδερφέ... Όχι βέβαια! Εμείς θέλουμε τα ωραία προϊόντα στο σπίτι μας, στην επιθυμητή για μας τιμή, ποιοτικά και φθηνά. Αυτό απλά δεν γίνεται. Υπάρχει όντως υπερβολικό κέρδος στην αγορά; Ας δώσει λοιπόν η ΑΑΔΕ στη δημοσιότητα στοιχεία που να παρουσιάζουν επιχειρήσεις και παραγωγικούς τομείς που να έχουν υπερβολικά κέρδη.

Κατά την άποψή μου το φαινόμενο της ακρίβειας, στο βαθμό που ο καθείς το αντιλαμβάνεται, οφείλεται στις θετικές επιδόσεις αρκετών τομέων της εθνικής μας οικονομίας. Αναφέρω ενδεικτικά την μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών - ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα. Επίσης την μεγάλη άνοδο του τουρισμού με άμεσο επακόλουθο την αύξηση σε ξενοδοχεία, airbnb, και εστίαση. Η οικοδομική δραστηριότητα ανέβηκε επίσης αισθητά, ενώ σωρεία από παραγωγικές επενδύσεις γίνονται στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Τίμημα όλων αυτών των θετικών γεγονότων για την Ελληνική οικονομία και τους πολίτες της χώρας, είναι το κόστος των αγαθών και των υπηρεσιών που αγοράζουν. Είναι προφανές ότι παράγουμε λιγότερα από όσα καταναλώνουμε. Γιατί άραγε; Διότι είναι πολλές οι στρεβλώσεις και οι αγκυλώσεις που πρέπει να εκλείψουν. Δυστυχώς όμως η ίδια η κοινωνία δεν θέλει να ασχοληθεί με τα δύσκολα και τα επώδυνα. Να στηρίξει πολιτικές επιλογές μακροπρόθεσμης απόδοσης. Της αρέσει η κλάψα ,το τάξιμο και η κάθε είδους πολιτική απάτη.

Τα προβλήματα είναι ίδιον των ζωντανών οργανισμών. Τόσο οι χρεοκοπημένες οικονομίες όσο και οι αναπτυσσόμενες έχουν προβλήματα. Οι χρεοκοπημένες γιατί δεν υπάρχουν χρήματα να αγοράσει ο κόσμος αγαθά, και οι αναπτυσσόμενες γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα να αγοράσει ο κόσμος αγαθά. Διαλέγετε και παίρνετε…

Υπογραφή

«Ένας άνθρωπος με πολλά χιλιόμετρα στην αγορά»