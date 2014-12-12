Ο ΜΕΣΚ ΟΛΥΜΠΟΣ ανακοινώνει "την ακύρωση του 1ου Αγροτουριστικού Φεστιβάλ Καρυάς, το οποίο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 20–21 Σεπτεμβρίου 2025 και μετατέθηκε για τις 13–14 Σεπτεμβρίου 2025.

Σκοπός του Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια πολιτιστική ή γαστρονομική εκδήλωση, αλλά ένας ολοκληρωμένος θεσμός με στόχο την ανάδειξη της Καρυάς ως τουριστικού, πολιτιστικού και αγροδιατροφικού προορισμού.

Στο πλαίσιό του έχουν σχεδιαστεί δράσεις γαστρονομίας και τοπικών προϊόντων, πολιτιστικά δρώμενα, τουριστικές διαδρομές, καθώς και ενημερωτικές ημερίδες για παραγωγούς και επισκέπτες.

Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες της Οργανωτικής Επιτροπής και τη στήριξη που δεχθήκαμε από τον κόσμο, αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν την πραγματοποίησή του στις προγραμματισμένες ημερομηνίες.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε με αίσθημα ευθύνης, καθώς στόχος μας παραμένει η καθιέρωση ενός θεσμού που θα συνδυάζει φύση, γεύση, πολιτισμό και αγροτουρισμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε θερμά όσους στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια αυτή και ευελπιστούμε σύντομα να έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το όραμα του Αγροτουριστικού Φεστιβάλ Καρυάς Ολύμπου, με τη συμμετοχή και τη χαρά όλων."