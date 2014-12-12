Ενα περιστατικό που προκάλεσε την ανησυχία των επιβατών της αμαξοστοιχίας με κατεύθυνση προς Λάρισα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν κινήθηκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή. Το γεγονός κατήγγειλαν οι επιβάτες σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.

Με ανακοίνωσή του λίγη ώρα αργότερα, ο OΣΕ διάψευσε τις καταγγελίες και τα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας πως «καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή», και άφησε αιχμές κατά της Hellenic Train, αναφέροντας πως «στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας».

Ωστόσο, σήμερα το απόγευμα η Hellenic Train έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσής της ότι υπήρξε «εσφαλμένη κατεύθυνση» της αμαξοστοιχίας 2591. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι κατά την είσοδο της αμαξοστοιχίας 2591 στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή.

«Ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε αμέσως τον συρμό και ενημέρωσε τον σταθμάρχη. Ο σταθμάρχης τον πληροφόρησε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στα κλειδιά αλλαγής γραμμής και του έδωσε οδηγία να συνεχίσει στην τροχιά στην οποία βρισκόταν, ώστε στη συνέχεια να κάνει οπισθοπορεία και να εισέλθει ξανά στον σταθμό για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν από το προσωπικό κίνησης της Hellenic Train με απόλυτη ασφάλεια και πλήρη συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας», αναφέρει η εταιρεία.

