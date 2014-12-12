Αλλαγές στα δρομολόγια των τρένων την Πέμπτη λόγω απεργίας
Ειδήσεις | 10 Σεπ 2025, 08:32
Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).
Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:
Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52
Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55
Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680
Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681
Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733
Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734
Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632
Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633
Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886.
