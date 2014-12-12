Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών θα υπάρξουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (Π.Ε.Π.Ε).

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, που παρέχει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας, θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια:

Αθήνα. Θεσσαλονίκη. 50, 52

Θεσσαλονίκη. Αθήνα. 55

Αλεξανδρούπολη. Ορμένιο. 1680

Ορμένιο. Αλεξανδρούπολη 1681

Θεσσαλονίκη. Φλωρινα 1733

Φλώρινα Θεσσαλονίκη 1734

Θεσσαλονίκη. Σέρρες. 3632

Σέρρες Θεσσαλονίκη. 3633

Παλαιοφάρσαλος. Καλαμπάκα. C1880, C1884, C1886.

