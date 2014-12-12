Αλλαγές στη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων λόγω σκακιστικού τουρνουά
Φάρσαλα | 16 Οκτ 2025, 11:41
Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων δεν θα λειτουργήσει για τα χορευτικά τμήματα από τις 22 έως τις 28 Οκτωβρίου, λόγω του Σκακιστικού Τουρνουά που διεξαχθεί στα Φάρσαλα.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.