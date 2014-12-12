Από τον Δήμο Φαρσάλων γίνεται γνωστό πως Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων δεν θα λειτουργήσει για τα χορευτικά τμήματα από τις 22 έως τις 28 Οκτωβρίου, λόγω του Σκακιστικού Τουρνουά που διεξαχθεί στα Φάρσαλα.