Αλλαγή μέρας της Λαϊκής του Συκουρίου
Τέμπη | 08 Αυγ 2025, 13:49
Λόγω της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, η Λαϊκή Αγορά Συκουρίου θα λειτουργήσει την Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025.
