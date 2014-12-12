Στα όριά τους έχουν φτάσει τα δίκτυα αποχέτευσης στην πόλη της Λάρισας. Μάλιστα όπως επισημαίνει τεχνική έκθεση της ΔΕΥΑΛ «η φθορά των δικτύων ακαθάρτων από αμιαντοσωλήνες δυσχεραίνει την απορροή των λυμάτων λόγω αποκόλλησης τμημάτων της εσωτερικής επιφάνειας αυτών, ή λόγω μερικής και ολικής αστοχίας ολόκληρων τμημάτων του αγωγού. Σαν αποτέλεσμα των ανωτέρω συνθηκών προκαλούνται εμφράξεις ολοκλήρων τμημάτων του δικτύου και κατά συνέπεια υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων σε κοινόχρηστους χώρους και υπόγεια όμορων κατοικιών».

Η Δημοτική Επιχείρηση ετοιμάζει ήδη σχετική δημοπράτηση ύψους 1,5 εκ ευρώ για την αντικατάσταση των δικτύων σε δέκα οδούς της Λάρισας. Πρόκειται για έργο σύνθετο στο οποίο αν υπάρξουν αστοχίες κατά την εκτέλεση των εργασιών υπάρχει κίνδυνος για διαρροή λυμάτων στους δρόμους.

Οι δρόμοι είναι:

Οδός Χρυσοχόου (από Νικηταρά έως Αγιάς)

Οδός Πηνειού (από Ταγματάρχου Βελισσαρίου έως Κύπρου)

Οδός 25ης Μαρτίου (ένα τμήμα μεταξύ των οδών 31ης Αυγούστου και Αγίας Μαρίνης και το τμήμα μεταξύ Αγίας Μαρίνης και Στρατηγού Φράγκου)

Οδός Λορέντζου Μαβίλη (από Νιρβάνα έως 31ης Αυγούστου) • Οδός Αγίας Μαρίνης (από Λορέντζου Μαβίλη έως Σαλαμίνος)

Οδός Σαλαμίνος (από Στρατηγού Φράγκου έως Μητροπολίτου Αμβροσίου) • Οδός Σκουφά (από Ξενοφώντος έως Καραθάνου)

Οδός Κουτλιμπανά (από Κρανώνος έως Αγνώστου Στρατιώτη)

Οδός Μιαούλη (από Ηπείρου έως Οικονόμου εξ Οικονόμων)

Οδός 28ης Οκτωβρίου (από Ηπείρου έως Βουλγαροκτόνου)

και 150 μ. σε διάφορα τμήματα δρόμων. Ταυτόχρονα στο έργο περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των αγωγού ύδρευσης στις κάτωθι οδούς:

Οδός 28ης Οκτωβρίου

Οδός Μιαούλη

Οδός Λορέντζου Μαβίλη

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η στεγανοποίηση σαράντα κεντρικών φρεατίων Ακαθάρτων στη Φαλάνη.

Στα τμήματα των αγωγών που θα αντικατασταθούν, θα τοποθετηθούν σωλήνες πολυαιθυλενίου. Η άσφαλτος θα κοπεί σε αρκετά σημεία και στο τέλος θα υπάρξει ασφαλτόστρωση. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν δέκα μήνες και η όχληση από τα σκαψίματα θα είναι έντονη. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΥΑΛ σκοπεύει να θέσει σε λειτουργία ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ενημέρωση των πολιτών.

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ