Δυο λεωφορεία από τη Θεσσαλία (Λάρισα, Βόλος) θα πάνε στην Αθήνα για την Άννα Βίσση. Η καλλιτέχνις - μετά το περσινό sold out στο Καλλιμάρμαρο με 65.000 κόσμο -, θα δώσει φέτος, στον ίδιο χώρο, δυο απανωτές συναυλίες. Μιλάμε για φαινόμενο, την ώρα που στα σόσιαλ μαίνονται οι μάχες των Ελλήνων που την απογειώνουν ως θεά και την αποκαθηλώνουν ως κωλόγρια…

* Η Άννα Βίσση θα εμφανιστεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο) το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα μόνο για την δεύτερη συναυλία.

Η τραγουδίστρια στην περσινή εμφάνιση είχε προσελκύσει 65.000 θεατές κάνοντας sold out μέσα σε μόλις 4 ημέρες,

Kampos Land (kosmoslarissa.gr)