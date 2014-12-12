Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε αλυσοδεμένο σε δέντρο, εντός οικοπέδου, έναν σκύλο ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.