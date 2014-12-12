Αλυσόδεσε σκύλο σε δέντρο - Μια σύλληψη στην Αγιά
Αστυνομικά | 13 Αυγ 2025, 11:18
Συνελήφθη, χθες το βράδυ σε περιοχή της Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας ζώων συντροφιάς.
Ειδικότερα, ο συλληφθείς είχε αλυσοδεμένο σε δέντρο, εντός οικοπέδου, έναν σκύλο ιδιοκτησίας άλλου άνδρα.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.