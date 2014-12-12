Άμεσες πληρωμές ζητούν οι αγρότες - Διαμαρτυρία σε παράδρομο της ΠΑΘΕ
Αγροτικά | 18 Οκτ 2025, 13:51
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων πραγματοποίησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα χωριά Πυργετός και Ομόλιο της Λάρισας.
Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σε παράδρομο της ΠΑΘΕ, ενώ δεν είναι στις προθέσεις των διαμαρτυρόμενων να κλείσουν τον δρόμο.
Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τονίζουν ότι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης ζητώντας από το υπουργείο επίσπευση των διαδικασιών για τις πληρωμές.
Aρης Ψύχας (ertnews.gr)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.