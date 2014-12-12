Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων πραγματοποίησαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα χωριά Πυργετός και Ομόλιο της Λάρισας.

Η ειρηνική διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε σε παράδρομο της ΠΑΘΕ, ενώ δεν είναι στις προθέσεις των διαμαρτυρόμενων να κλείσουν τον δρόμο.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα της περιοχής τονίζουν ότι αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα επιβίωσης ζητώντας από το υπουργείο επίσπευση των διαδικασιών για τις πληρωμές.

Aρης Ψύχας (ertnews.gr)