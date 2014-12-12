Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της σοβαρής υποστελέχωσης του ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου.

Ο κ. Κόκκαλης ζητά την άμεση ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού της υπηρεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυπληθείς της χώρας, διαθέτει χιλιάδες συνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο οικιακές και επαγγελματικές, όσο και αγροτικές, ενώ καταγράφει και περίπου 1.100 φωτοβολταϊκές μονάδες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον βουλευτή, η δύναμη των τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ έχει μειωθεί δραματικά στο μισό και σήμερα δεν ξεπερνά τα 15 άτομα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ο διαθέσιμος αριθμός τεχνικών σε καθημερινή βάση είναι μικρότερος, καθώς αρκετοί εξ αυτών διατίθενται για να συνδράμουν εργολαβικά συνεργεία που εκτελούν έργα συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, όπως υπογειώσεις γραμμών, αντικαταστάσεις καλωδίων και εγκαταστάσεις νέων παροχών.

Ο κ. Κόκκαλης αναφέρει χαρακτηριστικά το παράδειγμα της περιοχής Μαυροβουνίου Λάρισας, όπου, ύστερα από μία απλή βροχόπτωση, σημειώθηκαν εκτεταμένες βλάβες στο δίκτυο. Η πλήρης αποκατάσταση χρειάστηκε έως και πέντε ημέρες, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από κατοίκους και ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών μονάδων που υπέστησαν μεγάλες οικονομικές ζημιές.

Όπως τονίζει ο βουλευτής, με την έναρξη του Χειμώνα και την αυξημένη πιθανότητα έντονων καιρικών φαινομένων, η κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί, με

συνέπειες τόσο για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ όσο και για την ομαλή ηλεκτροδότηση κατοικιών και επιχειρήσεων.

Στην ερώτησή του, επισημαίνει ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι γνωστό στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, ζητώντας να υπάρξει άμεση πολιτική και διοικητική παρέμβαση για την επίλυσή του.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ρωτά ευθέως τον Υπουργό: «Με ποιους τρόπους προτίθεστε να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε το πρόβλημα της υποστελέχωσης σε τεχνικό προσωπικό στον ΔΕΔΔΗΕ Λάρισας;»