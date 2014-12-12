Η 7η Γιορτή Κάστανου ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Κτίριο του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελακίων στην είσοδο του χωριού και συνεχίζεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στην Πλατεία των Αμπελακίων.

Η γιορτή διοργανώνεται από το Δήμο Τεμπών και την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Αμπελακίων και τον Νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελακίων.

Το διήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές και πολιτιστικές, έχοντας ως πρωταγωνιστή το τοπικό προϊόν, το κάστανο, ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας, το οποίο αποτελεί σήμα κατατεθέν των Αμπελακίων και της περιοχής του Δήμου Τεμπών.

Τo Σάββατο 1 Νοεμβρίου και ώρα 19:30, στο Κτίριο του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελακίων, η εκδήλωση ξεκινά με τις ομιλίες και εισηγήσεις των: Claudio Baodino, Δήμαρχου του Δήμου Chiusa di Pesio: "ο ρόλος των Δημάρχων στην προώθηση της τοπικής καλλιέργειας του κάστανου" , Andrea Vannini: "μέτρα ενάντια στη διασπορά των παθογόνων μυκητών", Massimo Seragnoli, υπεύθυνος έργου Έκθεσης Κάστανου 2025: "γλυκό κάστανο-σενάρια ανάπτυξης, ιστορικά περιστατικών", Γ. Μιγκίρος, Δρ. Γεωλόγος, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών: "έργα νερού-αναγκαία συνθήκη επιβίωσης: ειδική αναφορά στο Δήμο Τεμπών".

Την Κυριακή στις 2 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 το πρωί, στην πλατεία Αμπελακίων, θα πραγματοποιηθούν χαιρετισμοί των επίσημων καλεσμένων και θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από το φιλοξενούμενο χορευτικό τμήμα του Μουσικοχορευτικού Λαογραφικού Συλλόγου Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Έπειτα, θα παρουσιαστεί ο διαγωνισμός γευσιγνωσίας από μικρούς και μεγάλους, οι οποίοι θα γίνουν σεφ για μία μέρα!

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα.

Οι καλεσμένοι και οι επισκέπτες θα γευθούν δωρεάν ψημένα κάστανα.