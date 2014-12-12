Για μια ακόμη φορά κάποιος ασυνείδητος το βράδυ της Πέμπτης έβαλε φωτιά σε άδειες συσκευασίες φυτοφαρμάκων που επιμένουν να πετούν αγρότες στον χώρο που γεμίζουν τα βυτία τους με νερό δίπλα στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού στον Αμπελώνα.

Από τη φωτιά σηκώθηκε σύννεφο μαύρου καπνού που κυριολεκτικά δηλητηρίασε την ατμόσφαιρα ενώ από τους περίοικους που διαμαρτύρονται έντονα τόσο για τις μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων που υπάρχουν στο σημείο, όσο και για την επαναλαμβανόμενη δράση του ασυνείδητου που βάζει φωτιά, ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν οχήματα που έσβησαν τη φωτιά πριν επεκταθεί.

Πάντως οι διαμαρτυρόμενοι περίοικοι που επικοινώνησαν με το paidis.com κάνουν λόγο για τριτοκοσμικές καταστάσεις και ζητούν να σταματήσει άμεσα αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

