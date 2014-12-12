Η ΔΕΕΠ και ο τομέας Αθλητισμού της Νέας Δημοκρατίας Λάρισας ενημερώνουν ότι αναβάλλεται η εκδήλωση με Θέμα: "Αθλητισμός & Ευ Ζην” από τον Ερασιτεχνισμό έως τον Πρωταθλητισμό που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί το Σάββατο 11/10/2025 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

Για τον ορισμό νέας ημερομηνίας της εκδήλωσης θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.