Η προγραμματισμένη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στη Λάρισα, τη Τετάρτη 20 Αυγούστου, αναβάλλεται, καθώς ένα σημαντικό μέλος του σχήματος αντιμετώπισε αιφνίδια πρόβλημα υγείας.

Η διοργάνωση βρίσκεται σε διαδικασία προγραμματισμού νέας ημερομηνίας εντός Σεπτεμβρίου, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.

Για όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο αγοράς.

Είτε στα φυσικά σημεία προπώλησης είτε μέσω της ticketsrvices.gr.