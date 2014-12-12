Αναβάλλεται η συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στη Λάρισα
Λάρισα | 19 Αυγ 2025, 18:50
Η προγραμματισμένη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στη Λάρισα, τη Τετάρτη 20 Αυγούστου, αναβάλλεται, καθώς ένα σημαντικό μέλος του σχήματος αντιμετώπισε αιφνίδια πρόβλημα υγείας.
Η διοργάνωση βρίσκεται σε διαδικασία προγραμματισμού νέας ημερομηνίας εντός Σεπτεμβρίου, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.
Για όσους έχουν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο αγοράς.
Είτε στα φυσικά σημεία προπώλησης είτε μέσω της ticketsrvices.gr.
