Αναβάλλεται το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών και Μαχητικών Αθλημάτων
Λάρισα | 18 Οκτ 2025, 11:03
Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών και Μαχητικών Αθλημάτων αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών.
Θα οριστεί εκ νέου ημερομηνία.
