Σύμφωνα με ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων, το Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών και Μαχητικών Αθλημάτων αναβάλλεται λόγω των καιρικών συνθηκών.

Θα οριστεί εκ νέου ημερομηνία.