Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου “Ανάδειξη – Ανάπλαση Δημοτικού Άλσους με κοινόχρηστο χαρακτήρα στην Τοπική Κοινότητα Όσσας του Δήμου Τεμπών” στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2025, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 173.306,00 ευρώ.

Το έργο στοχεύει στην ανάδειξη και αξιοποίηση του δημοτικού άλσους, τη δημιουργία ενός καλαίσθητου και λειτουργικού χώρου πρασίνου, αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην Όσσα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης δήλωσε σχετικά:

«Η έγκριση ένταξης του έργου αποτελεί μια ακόμη σημαντική επιτυχία για τον Δήμο μας και έρχεται ως αποτέλεσμα στοχευμένου σχεδιασμού και μεθοδικής δουλειάς. Η ανάπλαση του δημοτικού άλσους στην Όσσα θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της καθημερινότητας των δημοτών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Πράσινο Ταμείο για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Τεμπών για την άριστη προετοιμασία και υποβολή της πρότασης. Η προσπάθεια όλων μας αποδίδει καρπούς και συνεχίζουμε με συνέπεια και σχέδιο για έναν πιο όμορφο και πράσινο Δήμο Τεμπών.»