Καθώς οι καλοκαιρινές δράσεις που πραγματοποιεί ο Ξενώνας Ραψάνης του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον και λίγες μέρες πριν τον δεκαπενταύγουστο, την Τετάρτη 13 Αυγούστου, με αφετηρία την κεντρική πλατεία της Ραψάνης πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του καλοκαιριού, η αναζήτηση του χαμένου θησαυρού.

Το κυνήγι θησαυρού αποτελεί μία από τις πλέον αγαπημένες καλοκαιρινές δράσεις στη Ραψάνη, σχεδιασμένη από τα παιδιά για τα παιδιά. Φέτος τα παιδιά που συμμετείχαν στην οργάνωση του παιχνιδιού, εκτός από τη δημιουργία των γρίφων και των δοκιμασιών, συνέθεσαν και έναν υπέροχο οδηγό αυτοοργάνωσης του παιχνιδιού, με τη φιλοσοφία και τους στόχους της δράσης, τον τρόπο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων ως πυξίδα για τις επόμενες φουρνιές παιδιών που θα αναλάβουν την πραγματοποίηση της δράσης.

Δεκάδες παιδιά συμμετείχαν στη φετινή δράση, σχηματίζοντας ομάδες, ξεχύθηκαν στα σοκάκια της Ραψάνης και ακολουθώντας τις διαδρομές που υποδείκνυαν οι γρίφοι, οι μικροί μας φίλοι οδηγήθηκαν στον τελικό σταθμό, την κεντρική πλατεία του χωριού, όπου με πολύ ενθουσιασμό συγκεντρώθηκαν όλες οι ομάδες για να γιορτάσουν παρέα τη νίκη τους, σε ένα παιχνίδι χωρίς ανταγωνισμό, όπου όλοι οι συμμετέχοντες είναι νικητές!

«Ευχαριστούμε πολύ για τις ιδέες και την εργασία που κατέβαλαν όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και φέτος στην οργάνωση και πραγματοποίηση της εξαιρετικής αυτής δράσης! Την οργανωτική ομάδα αποτέλεσαν οι: Αγγελική, Μαρία, Αγάπη, Ευαγγελία, Φαίη, Χρήστος, Διονυσία, Αποστολία, Ιωάννα, Μιχαέλα, Μαρία, Μυρτώ, Ακυλίνα, Νεφέλη, Αναστασία» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.