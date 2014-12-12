Την Τετάρτη, στις 13 Αυγούστου στις 18.30 και με σημείο έναρξης την Κεντρική Πλατεία του χωριού θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μία χρονιά, η καθιερωμένη πλέον δράση “Αναζητώντας το χαμένο θησαυρό”. Η δράση σχεδιάζεται και υλοποιείται “από τα παιδιά για τα παιδιά”.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο διάστημα, εθελοντική ομάδα παιδιών και εφήβων του χωριού έχει αναλάβει την επιμέλεια, πραγματοποιώντας τακτικές ομαδικές συναντήσεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, καθιστώντας την ξεχωριστή αυτή δράση, ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας και δημιουργικότητας.

"Περιμένουμε με χαρά τους μικρούς μας φίλους στη μυστηριώδη και αινιγματική αναζήτηση του φετινού χαμένου θησαυρού μας!", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.