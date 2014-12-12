Έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα, φωτισμό led, νέα γκολ ποστ, καινούργιους πάγκους και πολλά άλλα, περιλαμβάνει η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ανακαίνιση των ποδοσφαιρικών γηπέδων Ανθούπολης Λάρισας, και Λιβαδίου Ελασσόνας. Το έργο θα στοιχίσει συνολικά 220.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

Στο Αθλητικό κέντρο του Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας

• εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος

• εγκατάσταση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση

• προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών

• προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου

• προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας LED

Στο Αθλητικό κέντρο της Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων θα γίνουν οι εξής εργασίες:

• κατασκευή δικτύου αποστράγγισης ομβρίων

• εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος

• εγκατάσταση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση

• προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών

• προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου

Π.Ε. kosmoslarissa.gr