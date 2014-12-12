Ανακαινίζονται πλήρως τα γήπεδα Ανθούπολης και Λιβαδίου Ελασσόνας
Ειδήσεις | 13 Αυγ 2025, 13:13
Έτοιμο φυσικό χλοοτάπητα, φωτισμό led, νέα γκολ ποστ, καινούργιους πάγκους και πολλά άλλα, περιλαμβάνει η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ανακαίνιση των ποδοσφαιρικών γηπέδων Ανθούπολης Λάρισας, και Λιβαδίου Ελασσόνας. Το έργο θα στοιχίσει συνολικά 220.000 ευρώ.
Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
Στο Αθλητικό κέντρο του Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας
• εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος
• εγκατάσταση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση
• προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών
• προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου
• προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας LED
Στο Αθλητικό κέντρο της Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων θα γίνουν οι εξής εργασίες:
• κατασκευή δικτύου αποστράγγισης ομβρίων
• εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος
• εγκατάσταση έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση
• προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών
• προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου
Π.Ε. kosmoslarissa.gr