Νέα ανατρεπτικά δεδομένα κι επιπρόσθετα ερωτηματικά -όπως αποκαλύπτει το in- στην δικαστική έρευνα για τα Τέμπη, λίγα μόλις 24ωρα μετά το κλείσιμο του σχετικού δικαστικού φακέλου.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε έγγραφο που απέστειλε στις 29 Αυγούστου 2025 -κι ενώ η ανακριτική διαδικασία έκλεινε- ανέφερε ότι σε 12 από τα 28 δείγματα που εξέτασε από τα κρίσιμα σημεία των συντριμμιών του τραίνου, εντόπισε ξυλόλιο, βενζόλιο κι άλλους κυκλικούς υδρογονάνθρακες.

Μάλιστα, τα περισσότερα από αυτά τα δείγματα είχαν ληφθεί από τη δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας για την οποία είχαν διατυπωθεί ερωτήματα αν μετέφερε παράνομο φορτίο.

Κάτι που δημιουργεί νέους κύκλους υπονοιών ότι το τραίνο μπορεί να μετέφερε, σε κάποιο σημείο, ύποπτο φορτίο με άγνωστης προέλευσης καύσιμα.

Κι είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι το αίτημα για να εξετασθούν από το ΓΧΚ αυτά τα 27 δείγματα από το «Κουλούρι» της Λάρισας είχαν σταλεί από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής από τις αρχές Μαρτίου κι η απόκριση υπήρξε στο χρονικό όριο της ολοκλήρωσης της δικαστικής έρευνας.

Μάλιστα η απάντηση του Γενικού Χημείου υπήρξε κατά… σύμπτωση (;) μία ημέρα μετά την παράδοση του πορίσματος της Πυροσβεστικής που είχε ζητήσει την ανάλυση αυτών των δειγμάτων όμως δεν συμπεριέλαβε όσα προέκυπταν στην έκθεση αυτοψίας της, γιατί δεν της είχαν σταλεί. Με την ΔΑΕΕ ν αποφαίνεται ότι δεν εντόπισε ίχνη καυσίμων ή έκρηξης.

Κάτι που είχε επισημανθεί σε πρόσφατο ρεπορτάζ μας, με την επισήμανση για τα εννιά κενά της δικογραφίας.

Σημειώνεται ότι από τις προηγούμενες δειγματοληψίες υπήρχαν 15 δείγματα ξυλολίου και άλλων υδρογονανθράκων από προηγούμενες δειγματοληψίες, τώρα προστίθενται άλλα 12 (σύνολο δηλαδή 27) από κρίσιμα σημεία έρευνας, χωρίς να δίνεται απάντηση που οφείλεται ο εντοπισμός τους.

Bασίλης Λαμπρόπουλος (in.gr)