Φωτογραφία: Στο New Yorker για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη φυλακή Σεντνάγια στη Συρία.

Πόντκαστ: Στο In the Dark του New Yorker, έρευνα στη δολοφονία 25 άοπλων Ιρακινών από Αμερικανούς στρατιώτες.

Tέχνες και γράμματα

Μυθιστόρημα: Στο James του Πέρσιβαλ Έβερετ που βλέπει τις περιπέτειες του Χακ Φιν από την πλευρά του μαύρου Τζιμ. Έχει σαρώσει τα βραβεία.

Θεατρικό: Purpose.

Νonfiction: To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement.

Ιστορία: Από κοινού στα Combee: Harriet Tubman, the Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War και Native Nations: A Millennium in North America.

Βιογραφία: Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life για δύο φυσιοδίφες του 18ου αιώνα.

Αυτοβιογραφία: Feeding Ghosts: A Graphic Memoir για τρεις γενιές Κινεζών γυναικών.

Ποίηση: New and Selected Poems της Μαρί Χόου.

Μουσική: Sky Islands της Σούζι Ιμπάρα.