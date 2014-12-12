Από τον πρώην ευρωβουλευτή Γιώργο Δημητρακόπουλο πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την μητέρα του και τη νοσηλεία της στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο:

"Επισκέφθηκα τη μητέρα μου στο Πανεπιστήμιακό Νοσοκομείο Λάρισας, οπου εισήχθει εκτάκτως την Δευτέρα το βραδυ υπο συνθήκες που θα διερευνηθούν. Τη βρήκα μόνη χωρίς καμία συνοδεία και βεβαίως χωρίς την παρουσία της δικαστικής συμπαραστάτριας Δανάης Ισαβέλλας Δημητρακοπούλου Ντιζ, η οποία είχε λάβει τη σχετική εντολή από το δικαστήριο, την οποία δεν τήρησε και για την οποία δεν έχει ελεγχθεί συνολικά.

Πληροφορήθηκα από τους αρμόδιους ότι εμφανίστηκε τρίτο πρόσωπο ονόματι Βασ. Ντούφας (σεκιούριτι) και ασχολήθηκε με διαδικαστικά ζητήματα ανεύρεση αποκλειστικής κ.λ.π. o οποίος δεν έχει κανένα δικαίωμα επάνω στην μητέρα μου, γνωστός, γιατί για χρόνια παρεμπόδιζε κατ' εντολή του Γεωργίου Μιχαλόπουλου κάθε προσπάθεια μου να δω την μητέρα μου, χωρίς να έχει κανένα απολύτως δικαίωμα.

Ενημερώθηκα από τους θεράποντες γιατρούς για την κατάσταση της υγείας της η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και κρίσιμη.

Ευχαριστώ θερμά και εγκάρδια το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, τους θεράποντες ιατρούς, τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες.

Για μια ακόμη φορά είδα ότι ανίερες σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις καλυμμένες από την επίφαση δήθεν νομιμότητας, στέρησαν από τη μητέρα μου το αναφαίρετο δικαίωμα να διανύσει την τελευταία περίοδο της ζωής της με αξιοπρέπεια, σε καλύτερες συνθήκες με ασφάλεια και όχι σεκιουριτάδες, αγάπη και την δέουσα προσοχή και φροντίδα, η οποία της έλειψε.

Τώρα προέχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας της. Ο καταλογισμός των ευθυνών για την συνολική κατάσταση της, θα έρθει μετά".