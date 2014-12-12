Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κος Φώτης Σερέτης, υπέγραψε σήμερα την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 14 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ» προϋπολογισμού 252.765,58€ (πλέον ΦΠΑ), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU.

Η προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται στους οχτώ (8) μήνες με καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης αυτού την 29.06.2026 και οι παρεμβάσεις αφορούν στο σύνολο των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών που απαιτούνται για την άρτια οργάνωση και λειτουργία των Ιατρείων Χρονίων Νοσημάτων.